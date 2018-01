PyeongChang: due azzurri da Pinzolo,Cecilia e Alberto Maffei

(ANSA) - TRENTO, 31 GEN - Tra gli azzurri che rappresenteranno l'Italia ai Giochi olimpici in Corea del Sud del prossimo febbraio, due sono in partenza da Pinzolo. Sono Cecilia Maffei e Alberto Maffei. La prima è alla sua quarta olimpiade ed è ormai considerata una veterana dei cosiddetti pattini veloci, mentre il secondo è un emergente nelle discipline dello snowboard.

Cecilia, 33 anni, di Pinzolo, è campionessa di short track, sia in specialità che in staffetta, nel gruppo sportivo Fiamme Azzurre Roma. Ha già partecipato ai Giochi invernali di Torino, di Vancouver e di Sochi in Russia e nel suo palmares plurimedagliato ha due ori con la staffetta azzurra in Coppa del Mondo e un oro ai Campionati europei di Torino nel 2017.

Alberto, 22 anni, di Madonna di Campiglio, fa parte dello Snowboard Team Campiglio ed è da poco entrato nella squadra nazionale di Snowboard. Nel 2017 ha vinto l'argento in Coppa Europa sia in slopstyle che nel big air. (ANSA).