Pallavolo: Trentino Volley domani in Turchia

(ANSA) - TRENTO, 31 GEN - "Sarà una partita importante e complicata al tempo stesso, perché ci troveremo di fronte un avversario come l'Arkas, che deve assolutamente vincere per restare in corsa per la qualificazione". Così l'allenatore della Trentino Volley, Angelo Lorenzetti, per il quarto turno del primo girone di ritorno della Cev Volleyball Champions League , domani pomeriggio in Turchia.

"La affrontiamo senza molto lavoro tecnico alle spalle - ha aggiunto Lorenzetti - ma sapevamo che questo periodo sarebbe stato intenso e senza molta possibilità di preparazione.

Affronteremo il match convinti di dovere lasciare tutto in campo e di sfruttare, non potendo fare altrimenti, il match per migliorare gli aspetti del nostro gioco che nell'ultimo periodo hanno funzionato meno. In questo momento disputare tante partite può essere il modo migliore per superare le difficoltà". (ANSA).