Maturità con Greco e Matematica

(ANSA) - BOLZANO, 31 GEN - Saranno 1.234 gli studenti delle scuole superiori in lingua italiana alle prese, a partire dal 20 giugno, con l'esame di maturità in Alto Adige. L'Intendenza scolastica italiana ha reso note le materie della seconda prova scritta, come il Greco per il Liceo classico, e la Matematica per il Liceo scientifico, e di quelle oggetto di colloquio affidate ai commissari esterni. Le materie sono state determinate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta dei rappresentanti delle tre Intendenze scolastiche della provincia di Bolzano.

Di norma la prima prova scritta di italiano è affidata ad un commissario interno e la seconda prova scritta di indirizzo ad un commissario esterno, tranne che per alcuni indirizzi di studio dove invece la prima prova scritta è affidata ad un commissario esterno e la seconda prova scritta ad uno interno.

La materia tedesco seconda lingua, invece, è affidata ad un commissario interno.