Festival dello sport a Trento, 11-14 ottobre

(ANSA) - TRENTO, 31 GEN - Oltre 60 eventi in quattro giorni, con campioni del presente e del passato e manifestazioni collaterali. Sono gli ingredienti del Festival dello Sport, un nuovo evento nazionale e internazionale per avvicinare la gente allo sport, organizzato dalla Gazzetta dello Sport e da Trentino Marketing, a Trento dall'11 al 14 ottobre.

È stato presentato a Milano e la prima edizione avrà come titolo 'Il Record'. Il Festival gode del patrocinio del Coni e del Comitato italiano paralimpico. A tenere a battesimo la presentazione della prima edizione del Festival dello Sport, la leggenda del motociclismo, Giacomo Agostini, la promessa dello sci italiano, Marta Bassino, la sprinter medaglia d'oro paralimpica, Martina Caironi e l'atleta trentino di snowboard Mirko Felicetti. (ANSA).