Falso medico in Trentino, patteggia 8 anni di reclusione

(ANSA) - TRENTO, 31 GEN - Ha patteggiato 8 anni di reclusione e 120.000 euro di risarcimento un falso medico che ha lavorato in Trentino, a Lavis, dal 2014 al 2017. Si tratta di Davide Iannone, iscritto all'ordine professionale di Roma, che aveva autodichiarato di essersi laureato nel 2006 all'Università Federico II di Napoli, dove però non risulta nemmeno tra gli iscritti.

Il verdetto, con sospensione condizionale, è arrivato dal gup di Trento, dopo gli accertamenti partiti nel 2017. Si era dimesso quando gli avevano chiesto di esibire la certificazione di laurea. I controlli della sanità locale erano partiti dopo che all'inizio dello scorso anno un altro medico era stato scoperto privo di laurea. Si trattava di Andrea Stampini, che aveva lavorato a Riva del Garda, anche come primario. La Corte dei conti lo condannò a pagare quasi mezzo milione di euro.

