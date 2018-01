Carnevale dei bambini a Rovereto dal 4 all'11 febbraio

(ANSA) - ROVERETO (TRENTO), 31 GEN - Per una settimana, dal 4 all' 11 febbraio, la città di Rovereto sarà in mano ai bambini, dall' apertura ufficiale del 63/o Carnevale dei Bambini.

Domenica mattina avverrà la consegna delle chiavi della città da parte del sindaco, Francesco Valduga, al minisindaco. Quest'anno la mini.giunta sarà composta dai bambini della classe quarta della scuola paritaria Arcivescovile di Rovereto.

Partecipano alla mattinata il minicoro di Rovereto e seguirà uno spettacolo del Mago Magico Camillo. Nel pomeriggio al teatro Zandonai la Compagnia del Villaggio presenta 'Hansel e Gretel e il maleficio della foresta nera', un musical liberamente ispirato alla fiaba dei fratelli Grimm con la regia di Luca Lovato e Antonio Lanzillotti.

La festa proseguirà poi sabato 10 febbraio con altri eventi, tra cui 'Coriandoli di note' al teatro Rosmini e domenica 11 febbraio la grande sfilata e premiazioni delle mascherine con la partecipazione della banda musica cittadina Riccardo Zandonai di Rovereto. (ANSA).