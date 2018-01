Biancofiore,no governissimo con Pd Prodi

(ANSA) - BOLZANO, 31 GEN - "Non ci sarà mai una große Koalition con il Pd a trazione prodiana, visti i trascorsi di Prodi al governo e alle tasse che allora aveva imposto". A dirlo è la candidata del centrodestra Michaela Biancofiore in occasione della presentazione dei candidati a Bolzano. "C'è chi in queste ore si riempie la bocca di autonomia per imbonirsi l'elettorato tedesco, ma bisogna esserci nato in questa terra per comprenderla e per sapere di cosa si parla", ha aggiunto Biancofiore in riferimento alla sua avversaria nel collegio di Bolzano-Bassa atesina Maria Elena Boschi.

Forza Italia ha messo in campo "una 'valanga rosa' che travolgerà i poteri forti, costituiti", ha detto Biancofiore.

L'imprenditrice della Val di Fassa, Elena Testor, candidata nel collegio della Valsugana, "sarà l'unica rappresentante dei ladini in parlamento". Ambra Giovannazzi in Tschurtschenthaler, invece è la rappresentante di lingua tedesca nel collegio di Merano, mentre a Rovereto si presenta Donatella Conzatti.