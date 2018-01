Armi e munizioni in casa, due denunciati

(ANSA) - TRENTO, 31 GEN - Due fratelli di 53 e 54 anni, entrambi operai residenti a Canal San Bovo, in Trentino, sono stati denunciati dai carabinieri per possesso di materiale esplosivo, armi e munizioni. L'indagine nasce in seguito all'arresto di un uomo di 51 anni di Mezzano, nel Primiero, avvenuto lo scorso 31 dicembre nell'ambito dell'operazione 'Ultimo botto', nel corso della quale i carabinieri avevano sequestrato materiale esplodente, detonatori, micce detonanti e munizioni di vario calibro. I carabinieri successivamente hanno svolto altre indagini raccogliendo informazioni nei locali della zona per individuare altri depositi di armi. Grazie alle indagini, i militari lunedì scorso hanno svolto 15 perquisizioni tra Primiero e Valle di Fassa, anche con il supporto dei cani antiesplosivo, e sono giunti a individuare i due fratelli. Nelle rispettive abitazioni, in un garage e in un ripostiglio, i due denunciati detenevano armi e munizioni, anche in cattivo stato di conservazione. (ANSA).