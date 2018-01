Aria: Pm10, Trentino mai fuori limite dal 2009

(ANSA) - TRENTO, 31 GEN - Dal 2009 il Trentino non è mai andato fuori limite con le polveri sottili PM10. In sintesi la qualità dell'aria è "buona ma ci sono ulteriori margini di miglioramento anche lavorando con le regioni confinanti".

E' quanto emerge dal Piano della qualità dell'aria, il secondo della Provincia autonoma di Trento, presentato agli stakeholder da Laura Pretto, ingegnere dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'Ambiente (Appa).

Il Piano presenta lo stato di qualità dell'aria che dà conto del costante monitoraggio sul territorio che ha permesso di individuare 4 inquinanti critici in provincia di Trento: biossido di azoto, in prossimità delle arterie stradali più trafficate; benzo(a)pirene e polveri sottili, legate principalmente al riscaldamento domestico a legna; ozono, inquinante secondario riconducibile a fenomeni di vasta scala e fortemente influenzati da variabili meteorologiche.