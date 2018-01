Alla scoperta di resti minerari su monte Calisio

(ANSA) - TRENTO, 31 GEN - L'unità 3Dom della Fondazione Bruno Kessler e la Soprintendenza della Provincia autonoma di Trento partecipano al progetto internazionale 'Virtual Arch', coordinato dall'Ufficio del patrimonio archeologico della Sassonia (Germania), con l'obiettivo di migliorare l'utilizzo sostenibile del patrimonio archeologico non visibile, poco conosciuto o sotterraneo.

Il progetto svilupperà, testerà e validerà le sue soluzioni in 8 aree pilota, tra cui, in Trentino, i resti minerari medievali sul monte Calisio, attorno al comune di Civezzano.

Verranno usati metodi di documentazione e visualizzazione 3D innovativi quali strumenti informatici e di realtà aumentata/virtuale (Ar/Vr).

Il budget totale di 'Virtual Arch' è di 2,1 milioni di euro, con un contributo Fesr di 1,7 milioni. Il progetto si concluderà nel giugno 2020.