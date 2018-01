Snowboard: Coppa Italia al via da Obereggen

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Al via a Obereggen, cuore bolzanino del comprensorio del Latemar, la fase finale della Coppa Italia di snowboard. Da domenica infatti si disputeranno le gare della Triveneto Cup valevole per la coppa nazionale. Attesi alcuni dei migliori specialisti italiani di snowboard per quella che si preannuncia una tappa avvincente e ricca d'incertezza. La scorsa settimana si è svolto il 'King of Obereggen' e il titolo di re dello snowpark bolzanino è andato a Simon Seehauser nella categoria snowboard overall, mentre la giuria ha decretato regina Hanna Kocoszyc in quella snowboard Girls. Nello sci freestyle senior gradino più alto del podio per Igor Lastei, alle sue spalle Martin Lonchitano e Mattia Marcolin; in quella junior ha primeggiato Angelo Bagojevic davanti a Philipp Gentili e Jan-Niklas Oberrauch, protagonisti di numeri acrobatici inediti davanti ad una giuria di esperti.