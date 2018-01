Incidenti sci: nuovi strumenti per carabinieri Folgaria

(ANSA) - TRENTO, 30 GEN - Per consentire a tutti di sciare in sicurezza, i carabinieri di Folgaria sono stati dotati di una seconda motoslitta e tutto il personale è stato abilitato all'uso del defibrillatore.

Sinora sono stati 170 gli interventi richiesti dagli sciatori ai carabinieri che a volte vengono chiamati via radio, ma spesso vengono contattati presso la loro sede messa a disposizione dalla Società Folgaria Ski.

Fra gli interventi importanti quello a soccorso di uno sciatore che aveva di recente subito un intervento chirurgico al cuore, e che, dopo aver accusato un malore, si è recato al posto fisso dei carabinieri che hanno immediatamente attivato la macchina dei soccorsi esitati con l'intervento dell'elicottero del '118'. I militari hanno dato inoltre assistenza negli eventi che si svolgono sul Comprensorio di Folgaria, quali ad esempio gli allenamenti delle squadre nazionali straniere (Austria, Usa, Svezia, Francia) e della nazionale Italiana sia maschile che femminile.