Bolzano cambia regole parcheggio rosa

(ANSA) - BOLZANO, 30 GEN - La giunta comunale di Bolzano ha deciso di proseguire la fase sperimentale del progetto "Contrassegno Rosa" fino al 31 dicembre prossimo confermando la validità dell'iniziativa che intende agevolare nella sosta sui parcheggi blu a pagamento, le donne residenti a Bolzano che siano gestanti a partire dal settimo mese di gravidanza (26/a settimana) o madri/genitori di un bambino fino al compimento del primo anno.

Al fine di superare le difficoltà di eseguire adeguati controlli e quindi limitare possibili abusi (circa 500 casi in base alla realazione Seab e ai dati della polizia municipale nel corso del periodo 2016/2017), la giunta ha deciso di apportare alcuni correttivi alle modalità di rilascio del contrassegno rosa. In particolare il contrassegno verrà consegnato agli aventi diritto sulla base di una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti ovvero sarà associato ad un'unica targa e darà diritto all'agevolazione tariffaria, nei giorni feriali per massimo di due ore giornaliere.