Basket: Aquila Trento domani a Zagabria

(ANSA) - TRENTO, 30 GEN - "All'interno di una EuroCup di così alto livello competitivo ogni partita è importante, anche quella contro Zagabria che vede fronteggiarsi due squadre eliminate".

Ad affermarlo, in vista della sfida di domani sera in trasferta, è il coach dell'Aquila Basket Trento, Maurizio Buscaglia.

"Vogliamo giocare una grande partita contro il Cedevita - ha aggiunto - sia perché siamo chiamati ad alzare la nostra qualità di gioco complessiva dopo le difficoltà di quest'ultimo mese, sia perché vogliamo mostrare tutto il rispetto che abbiamo per questa coppa".

L'Aquila Basket (1-3) affronta Zagabria (0-4) nel match valido per il Round 5 di Top 16 in 7Days EuroCup (diretta Eurosport Player). Una sfida fra due squadre matematicamente eliminate nella rincorsa a un pass per i quarti di finale di coppa. (ANSA).