Terrorismo: a Trento piazza intitolata a Valeria Solesin

(ANSA) - TRENTO, 29 GEN - La piazzetta davanti allo studentato Mayer di via Lampi a Trento è stata intitolata alla ricercatrice veneziana Valeria Solesin, già studentessa all'università di Trento, morta il 13 novembre 2015 nell'attentato terroristico al Bataclan di Parigi.

Il presidente dell'Opera universitaria, Alberto Molinari, ha annunciato che, all'interno dello studentato, a Valeria sarà dedicato uno spazio per riflettere sulla violenza terroristica.

Ringraziando la città per aver "reso possibile l'intitolazione di un luogo di vita studentesca", la mamma della ricercatrice, Luciana Milani, ha invitato a ricordare, insieme a Valeria, "tutte le vittime del terrorismo di questi ultimi tragici anni, italiane o appartenenti ad altre nazionalità". Sempre oggi, al Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale, è stato assegnato un premio in memoria di Valeria. La vincitrice è Enrica Maria Martino, assegnista di ricerca dell'Ined, Istituto di studi demografici, dove Valeria stava completando il suo percorso di dottorato.