Scuola: Trentino, iscrizioni anche online

(ANSA) - TRENTO, 29 GEN - Dal 1 al 9 febbraio si potranno iscrivere alla scuola dell'infanzia del Trentino, per l'anno scolastico 2018-2019, i bambini residenti o domiciliati in provincia di Trento che compiranno il terzo anno di età entro il 31 gennaio 2019. Due le novità: l'iscrizione anche in modalità on line e il requisito della conformità vaccinale per l'accesso alla frequenza del servizio di scuola dell'infanzia. Effettuata l'iscrizione, il bambino dovrà risultare in regola con gli obblighi vaccinali.

Le famiglie dei bambini che non risultano in regola saranno invitate a regolarizzare la posizione vaccinale entro il 10 luglio 2018, pena l'esclusione della frequenza scolastica.

Per iscrivere i ragazzi e le ragazze alle prime classi delle istituzioni scolastiche trentine del primo e del secondo ciclo, ovvero elementari, medie e superiori, per l'anno scolastico 2018-2019, c'è tempo invece fino alle 20 del 6 febbraio. La procedura di iscrizione si effettua online, accedendo al portale www.servizionline.trentino.it. (ANSA).