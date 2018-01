PyeongChang: ai Giochi dieci trentini

(ANSA) - TRENTO, 29 GEN - Sono dieci gli atleti trentini che parteciperanno ai Giochi olimpici invernali PyeongChang 2018.

Nello sci alpino ci saranno i due fassani Stefano Gross e Chiara Costazza, il noneso Luca De Aliprandini. Per lo sci di fondo i due primierotti Giandomenico Salvadori e Ilaria Debertolis, e la fiemmese Gaia Vuerich. Per il salto speciale il solandro Davide Bresadola, più l'altra solandra di Dimaro Lucrezia Fantelli per lo skicross (freestyle). Due i rider dello snowboard, il campigliano Alberto Maffei in gara nelle discipline freestyle e il fassano di Moena Mirko Felicetti per le discipline alpine. Potrebbero essere considerati 12 i trentini alle Olimpiadi, visto che Dorothea Wierer è sposata e vive a Castello di Fiemme e Irene Curtoni risiede a Rovereto.

Il più anziano della delegazione è lo snowboarder Roland Fischnaller (37 anni compiuti a settembre scorso) e la più giovane è la saltatrice Lara Malsiner, nata il 14 aprile 2000, la prima "millennial" a partecipare ai Giochi olimpici per l'Italia. (ANSA).