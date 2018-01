Parchi: i lavori del 2017 nell'Adamello Brenta

(ANSA) - TRENTO, 29 GEN - In virtù delle convenzioni con i Comuni e con la Sat, nel 2017 è stata effettuata la manutenzione di 119 chilometri di sentieri e di 112 chilometri di strade nel parco Adamello Brenta, in Trentino. Lo riferisce lo stesso parco, che sottolinea come sia stato possibile "intervenire con grande efficienza, anche in situazioni di emergenza, come a giugno, quando un ponte in alta Val Genova ha ceduto sotto il passaggio di un camion ed è stato ricostruito in soli quattro.

Grazie alla collaborazione dei Comuni di Sella Giudicarie e Valdaone, è stato possibile inoltre istituire una nuova squadra composta da tre operai per la Val del Chiese con l'assunzione, tramite selezione pubblica, di due nuovi operai".

Tra gli interventi più apprezzati, il parco segnala che ci sono stati il nuovo sentiero in Val Genova dalle Cascate Nardis allo Chalet da Gino, alternativo alla strada lungo il fiume Sarca, percorribile anche con passeggini, il rifacimento delle passerelle Cason e Bedole in Val Genova. (ANSA).