Olimpiadi, 57 gli atleti dal Tn Aa

(ANSA) - BOLZANO, 29 GEN - Sono complessivamente 57 gli atleti del Trentino Alto Adige che partecipano ai Giochi olimpici invernali di PyeongChang che iniziano il 9 febbraio.

Sono 44 gli altoatesini e 13 i trentini che saranno al via nelle varie competizioni in Corea del Sud. Una particolarità rappresenta la squadra di slittino azzurro che è composta esclusivamente da sudtirolesi. Il Coni ha ufficializzato la composizione della Squadra Italiana ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018 in Corea. Sono 121 gli atleti iscritti alle gare, ai quali si aggiungono due riserve (una in Italia nel Biathlon e una in Corea nel Bob). Dei 121 azzurri, 48 sono donne per una percentuale che sfiora il 40%.