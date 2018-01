Genetica: decifrato codice grave malattia della vite

(ANSA) - TRENTO, 29 GEN - È stato decifrato il codice genetico del patogeno che provoca la peronospora della vite, malattia responsabile ogni anno di gravi danni in Italia e nel mondo. Il lavoro è stato fatto dalla Fondazione Edmund Mach (Fem), centro di ricerca di San Michele all'Adige, in Trentino.

È la Plasmopara viticola, il cui genoma è stato appena pubblicato sulla rivista Scientific reports (gruppo Nature). I ricercatori hanno scoperto, in un progetto finanziato dalla Provincia autonoma di Trento, che la peronospora passa piccoli Rna e microRna alla pianta ospite, i quali regolano l'espressione di geni dell'ospite in modo molto diretto. È stata inoltre identificata una proteina della peronospora che interagisce direttamente con un gene di resistenza di vite.

Il genoma pubblicato riguarda uno specifico isolato di P.

viticola che infetta la vite in Trentino e ha prodotto una serie di risultati che potranno avere ricadute importanti nella lotta contro questo patogeno riducendo così l'uso di fungicidi di sintesi. (ANSA).