Firmata permuta per aree militari

(ANSA) - BOLZANO, 29 GEN - Firmato l'atto di permuta con lo Stato che trasferisce alla Provincia le aree militari dismesse nelle caserme "Verdone" di Varna e "Schenoni" di Bressanone.

L'atto prosegue l'attuazione dell'intesa firmata nel 2007 da Ministero della difesa e Provincia di Bolzano per riqualificare alcune infrastrutture utilizzate dall'Esercito in Alto Adige e nel contempo cedere alla Provincia altre aree militari non più idonee ai fini istituzionali.

Il presidente della Provincia, Arno Kompatscher, ed il nuovo direttore regionale dell'Agenzia del demanio, Sebastiano Caizza, hanno firmato il terzo contratto di permuta da 27 milioni di euro. "Grazie a questo accordo - ha sottolineato Kompatscher - mettiamo a disposizione dei comuni delle aree centrali che possono essere utilizzate per riqualificare città e paesi. Si tratta di un valore aggiunto non solo per i cittadini, ma anche per il mondo dell'economia, visto che molto spesso sono proprio le imprese locali ad aggiudicarsi i lavori".