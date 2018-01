Elezioni: M5s, in Trentino Aa conferma per Fraccaro

(ANSA) - TRENTO, 29 GEN - Capolista al proporzionale per la Camera in Trentino Alto Adige è il deputato uscente Riccardo Fraccaro, unico eletto in regione nel 2013, ora candidato all'uninominale a Pergine Valsugana, in Trentino.

Un ritorno tra le candidature rispetto al 2013 è anche quello di Cristiano Zanella, nel listino proporzionale regionale al Senato e nel collegio di Trento. Gli altri sono nella quasi totalità nomi nuovi per la politica.

A completare il listino proporzionale per la Camera Verena Carmen Christina Weinert, Mario D'Alterio e Aurea Jara De La Cruz. Per il Trentino, a Trento al collegio della Camera c'è Carmen Martini. A Pergine Valsugana al Senato Gianni Marzi. A Rovereto per la Camera Matteo Perini e per il Senato Cinzia Boniatti. Per l'Alto Adige a Bolzano alla Camera c'è Diego Nicolini e al Senato Filomena Nuzzo. A Merano per la Camera Francesca Morrone e per il Senato Maria Paola Amatori, a Bressanone per la Camera Verena Carmen Christina Weinert e per il Senato Giuseppe Pedevilla detto Josef. (ANSA).