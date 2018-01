Basket: Aquila Trento battuta da Venezia

(ANSA) - TRENTO, 29 GEN - "È stata una partita che con un po' più di convinzione in certi momenti avremmo potuto portare a casa". Così il coach dell'Aquila Basket Trento, Maurizio Buscaglia, dopo la sconfitta di ieri sera contro Venezia per 79-83.

"Per i primi 15 minuti - ha aggiunto Buscaglia - abbiamo giocato con attenzione ed equilibrio, ma poi abbiamo commesso alcuni errori di scarsa consistenza, condizionati da un po' di fretta, che hanno portato a dei loro canestri facili prima dell'intervallo lungo. Nel secondo tempo invece abbiamo faticato ad allargare il campo, e Venezia ha sistematicamente punito i nostri errori difensivi: in generale non abbiamo curato abbastanza i dettagli, soprattutto nella gestione di alcuni palloni importanti. Siamo in crescita, la partita è stata migliore di quella di mercoledì, che a sua volta era stata migliore della precedente: a questo punto ci manca il risultato e lavoreremo ancora più duramente nelle prossime settimane per ottenerlo". (ANSA).