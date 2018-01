Tuffo della merla in Trentino, con l'acqua a 2 gradi

(ANSA) - TRENTO, 28 GEN - In 93 si sono tuffati oggi nelle acque gelide, a 2 gradi, del lago di Ledro, in Trentino, con temperatura esterna di 7 gradi, a 650 metri di quota.

L'appuntamento, alla decima edizione, è quello con il cosiddetto Tuffo della Merla, a sottolineare le rigide temperature dei giorni tra i più freddi dell'anno.

A sfidare i brividi sono stati esperti e semplici appassionati dell'avventura di tutte le età, provenienti da Trentino, Veneto, Lombardia, Piemonte, con qualche inglese e qualche tedesco. I più giovani protagonisti sono stati due bambini di otto anni residenti a Ledro. Uno ha fatto il tuffo con il papà Marco, lo zio Simone e il nonno Fulvio Bertolotti, 72 anni.

La sfida, sotto il sole dell'ora di pranzo, ha previsto un primo tuffo, 30 metri di nuotata per giungere a un pontile galleggiante, poi un secondo tuffo per tornare a riva. (ANSA).