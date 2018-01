Trentino Volley cede in Coppa Italia in semifinale

(ANSA) - TRENTO, 28 GEN - "Non riusciamo a trovare la chiave del nostro gioco nel momento in cui affrontiamo avversari di questo rango". Lo ha affermato l'allenatore della Trentino Volley, Angelo Lorenzetti, dopo la sconfitta di ieri sera per 0-3 contro Perugia, che vede la corsa dei gialloblù per la Coppa Italia fermarsi in semifinale.

"Abbiamo subito faticato - ha aggiunto Lorenzetti - a realizzare punti in attacco, rendendo difficile la nostra fase di cambiopalla, che non è stata capace di andare a segno in situazioni difficili. Non siamo stati aiutati dalla ricezione, che ci ha tolto alternative, ma al di là di questo dovremmo essere in grado di trovare soluzioni differenti anche contro il muro schierato mentre oggi abbiamo giocato sempre lo stesso tipo di colpo. Affrontare sistemi gioco come quello messo in campo da Perugia non è semplice, ma ci abbiamo messo del nostro. Il divario è stato marcato. Tenendo un cambiopalla più efficiente avremmo però potuto avere più chance". (ANSA).