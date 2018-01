Sci: cdm, Hirscher vince il gigante di Garmisch

(ANSA) - GARMISCH-PARTENKIRCHEN (GERMANIA), 28 GEN - Vittoria n.55 in coppa del mondo per l'austriaco Marcel Hirscher che ha dominato in 2.20.18 il gigante di Garmisch-Partenkirchen davanti all'altro austriaco Manuel Feller (2.41.75), al primo podio in carriera. Terzo l'americano Ted Ligety, di nuovo sul podio dopo l'ottobre 2015 (2.41.87). Miglior azzurro e' stato Florian Eisath 7/o n 2.42.38 seguito da Manfred Moelgg 11/o in 2.42.92.

Bella rimonta per Giovanni Borsotti, 14/o in 2.43.11 dopo essere partito con pettorale 36 e aver chiuso al 23/o posto la prima manche. Borsotti non fa parte della spedizione olimpica. Piu' indietro Roberto Nani 24/o in 2.43.78 e Riccardo Tonetti 25/o in 2.44.11.