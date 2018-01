Italia Team: 121 azzurri in gara a Olimpiadi Pyeongchang

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Il Coni ha ufficializzato la composizione della Squadra Italiana ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018 in Corea. Sono 121 gli atleti iscritti alle gare, ai quali si aggiungono due riserve (una in Italia nel Biathlon e una in Corea nel Bob). Dei 121 azzurri, 48 sono donne per una percentuale che sfiora il 40% (39,66). Complessivamente 89 (più due riserve) sono gli atleti della FISI e 32 della FISG.

Il più anziano della delegazione è lo snowboardista Roland Fischnaller (37 anni compiuti a settembre scorso), mentre la più giovane in assoluto è la saltatrice Lara Malsiner, nata il 14 aprile 2000, che diventa la prima "millennial" della storia azzurra a partecipare ai Giochi Olimpici per l'Italia. Compirà infatti 18 anni ad aprile.