Elezioni: Trentino AA, candidati centrosinistra in regione

(ANSA) - TRENTO, 28 GEN - Le candidature del centrosinistra per le politiche vedono una serie di riconferme e qualche esclusione dei parlamentari uscenti. Per i collegi uninominali della Camera è arrivata la conferma della candidatura di Maria Elena Boschi (Pd) nel collegio uninominale di Bolzano. In quello di Merano ci sarà Giorgio Balzarini (Pd), a Bressanone Mario Cappelletti (Pd), a Trento Maria Chiara Franzoia, a Rovereto il deputato uscente Michele Nicoletti (Pd), e a Pergine Valsugana Eleonora Stenico (Pd).

Per il Senato i collegi uninominali vedono in corsa il deputato uscente Gianclaudio Bressa a Bolzano, Petra Agnelli a Merano, Renate Prader a Bressanone, il senatore uscente Franco Panizza (Patt) a Trento, l'assessore provinciale trentino Tiziano Mellarini (Upt) a Rovereto e il deputato uscente Lorenzo Dellai a Pergine Valsugana.

Fuori il deputato Mauro Ottobre e il senatore Vittorio Fravezzi, così come il senatore Giorgio Tonini, che aveva raggiunto il limite dei mandati. Nel listino proporzionale Elisa Filippi. (ANSA).