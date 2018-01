Elezioni: Casapound Trentino Aa, consegnate candidature

(ANSA) - TRENTO, 28 GEN - CasaPound ha consegnato per prima questa mattina le candidature regionali per la Camera e il Senato alle elezioni politiche 2018. Lo riferisce in una nota il coordinatore regionale di Cpi Andrea Bonazza: "Adesso non ci rimane che tuffarci a capofitto in questa campagna elettorale".

Per i collegi uninominali altoatesini a Bolzano sarà presente Andrea Bonazza alla Camera e Fulvio Cobaldi al Senato. A Merano Julie Christina Bonke alla Camera e Silvia Dalpiaz al Senato, a Bressanone Michael Sini alla Camera e Massimo Trigolo al Senato.

In Trentino Filippo Castaldini alla Camera e Andrea Cipolla a Trento, Giulia Pilloni alla Camera e Doranna Meneghelli al Senato Rovereto e Jenny Cazzoli alla Camera e Angela Palmisano Tripodi al Senato a Pergine Valsugana. Per i plurinominali Lia Venere, Andrea Bonazza, Alessia Greco e Matteo Negri alla Camera (supplenti Andrea Farina e Brunella Milani Gigliotti) e a Maurizio Puglisi Ghizzi al Senato (supplenti Sandro Trigolo e Raffaella Piras). (ANSA).