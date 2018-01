Svp, sì al sostegno di Bressa e Boschi

(ANSA) - BOLZANO, 27 GEN - La direzione Svp riunita in mattinata ha approvato il proprio sostegno ai candidati del Pd per il collegio elettorale di Bolzano-Bassa atesina, con Gianclaudio Bressa per il Senato e Maria Elena Boschi per la Camera.

"Appoggiamo i candidati del Pd perché negli anni passati ci hanno confermato non solo a parole il loro impegno per lo sviluppo della nostra autonomia", scrive il segretario politico Svp, Philipp Achammer in una nota. Inoltre, rimane aperta la possibilità attraverso il proporzionale di mandare a Roma un rappresentante di lingua tedesca sia alla Camera che al Senato, ovvero Manfred Schullian e Dieter Steger, aggiunge.

"Per noi conta solo la fede autonomista dei candidati, dice Achammer ed entrambi i candidati Pd si sono impegnati con le norme di attuazione e con la clausola di salvaguardia e sono stati i referenti per la giunta provinciale e per i nostri rappresentanti in Parlamento". "Spetterà ai due candidati convincere gli elettori con un programma autonomistico", conclude la Svp.