Shoah: a Trento 200 giovani sui luoghi della memoria

(ANSA) - TRENTO, 27 GEN - Piazza Dante, la Portela, piazza Pasi e via Manci, Torre Littoria a piazza Venezia (ex Casa del Fascio), Villa Triste, ex sede della Gestapo, e l'ex carcere di via Pilati: queste le tappe del Memowalk, una passeggiata lungo le vie di Trento, organizzata in occasione del Giorno della Memoria, cui hanno partecipato questa mattina numerosi cittadini e nel pomeriggio i 200 ragazzi e ragazze trentini del progetto 'Promemoria_Auschwitz.eu'.

Una camminata audio-guidata nei luoghi della memoria di Trento che furono teatro dei fatti della seconda guerra mondiale. L'iniziativa è stata organizzata da Deina Trentino Alto Adige, con il supporto di Arci del Trentino.

"Vogliamo tenere traccia della storia passata per essere testimoni attivi e farci carico di una responsabilità nuova nei confronti della nostra comunità. È un impegno che come giovani generazioni ci vogliamo prendere, e lo facciamo partendo dalle storie e dai luoghi della nostra città", hanno detto gli organizzatori.