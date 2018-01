Pyeongchang: sciatrici azzurre si alleneranno in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 27 GEN - Le donne della nazionale italiana di sci saranno in allenamento in Val di Fassa, in Trentino, dal 29 gennaio, il giorno dopo che verranno ufficializzate da parte dei tecnici Fisi le squadre di tutte le discipline per le Olimpiadi invernali in Corea.

Si alleneranno sulla pista La VolaTa, che ha ospitato a dicembre due discese di Coppa Europa e sugli altri tracciati di Passo San Pellegrino, Johanna Schnarf, reduce dal secondo posto nel superg di Cortina, Verena Stuffer, l'esperta Nadia Fanchini, Nicol Delago, Federica Sosio e anche Sofia Goggia, solo per una sessione di training, che verrà decisa all'ultimo coi suoi allenatori per non forzare troppo il ginocchio. (ANSA).