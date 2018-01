La Marcialonga Story premia Ulrico Kostner

(ANSA) - TRENTO, 27 GEN - Nel 1971 Ulrico Kostner fu il primo vincitore della Marcialonga di Fiemme e Fassa, in Trentino, e oggi era al centro del fondo di Lago di Tesero a ricevere una targa prima di partecipare alla Marcialonga Story, sfilata vintage con arrivo a Predazzo, indossando sci in legno e abbigliamento d'epoca: "La Marcialonga è unica - ha affermato - passa dai paesi, regala emozioni come nessuna".

Sono stati 11 km fino, con partecipanti quali Marco Albarello: "Queste sono iniziative che fanno bene allo sport", e Antonella Confortola in compagnia del marito Jonathan Wyatt.

Trionfi per Angelo Andreola e Antonella Pallaoro, mentre domani è in programma la 45/a Marcialonga di 70 km da Moena a Cavalese.

Fra i 7.500 al via anche l'oro mondiale nel biathlon Maxim Tsvetkov, il ciclista campione olimpico Paolo Bettini, l'ex calciatore di Roma e Liverpool John Arne Riise, il fondista più titolato di sempre Bj›rn Dæhlie e i favoriti alla vittoria e leader Ski Classics: Tord Asle Gjerdalen e Britta Johansson Norgren. (ANSA).