Giustizia: Trentino Aa, cambiamenti con norma di attuazione

(ANSA) - TRENTO, 27 GEN - L'entrata in vigore della norma di attuazione che delega la Regione a funzioni amministrative e organizzative di supporto agli uffici giudiziari ha caratterizzato lo scorso anno la giustizia regionale. Lo ha evidenziato la presidente della Corte d'appello di Trento, Gloria Servetti, all'inaugurazione dell'anno giudiziario.

La Corte d'appello di Trento e di Bolzano ha registrato 1.076 procedimenti civili, la definizione di 952 e una pendenza finale al 31 giugno 2017 di 966. I procedimenti civili in ingresso sono stati 638 a Trento e 438 a Bolzano e le pendenze rispettivamente 481 e 485.

Per quanto riguarda la giustizia penale i procedimenti iscritti sono stati 389, 384 quelli definiti, con un carico finale di 437 procedimenti. Per la Corte d'assise è stato iscritto un provvedimento e ne sono stati definiti due, quindi non risultano pendenze, e per la sezione minori i procedimenti iscritti sono stati 8 e 7 quelli definiti, con una pendenza di 3. (ANSA).