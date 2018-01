Elezioni, Pd candida Boschi a Bolzano

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Maria Elena Boschi sarà candidata nel collegio uninominale di Bolzano alla Camera. Lo conferma Lorenzo Guerini che sta leggendo in direzione le liste Pd. Sono quasi le quattro del mattino, quando la direzione del Partito democratico, dopo una riunione maratona, approva le liste per le politiche. Ma la minoranza consuma uno strappo non partecipando al voto.