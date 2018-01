Elezioni: Leu candida Antonella Valer e Vincenzo Calì

(ANSA) - TRENTO, 27 GEN - Saranno Antonella Valer e Vincenzo Calì i candidati rispettivamente alla Camera e al Senato nel collegio del Trentino Orientale di Liberi e uguali.

Valer, 46 anni, vive a Trento, non ha trascorsi politici nelle istituzioni, ma "faccio politica - spiega - nella mia vita di tutti i giorni: ho sempre creduto nella partecipazione attiva dei cittadini e delle cittadine alla vita delle loro comunità, nella funzione essenziale dell'educazione, e nell'importanza della formazione per la democrazia".

Calì, 72 anni, vive a Cognola di Trento. "La mia esperienza - afferma - parte con la partecipazione attiva ai movimenti degli Anni Sessanta. Oggi, con le difficoltà che le giovani generazioni si trovano ad affrontare, della spinta contestativa di allora è rimasta la volontà di non arrendersi alla crisi di partecipazione, il senso del dovere di portare il proprio contributo a far sì che il dettato dell'art. 3 della costituzione, che abbiamo difeso con il referendum, non rimanga lettera morta". (ANSA).