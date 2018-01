Cala del 37% arrivo migranti in Tirolo

(ANSA) - BOLZANO, 27 GEN - In Tirolo nel 2017 sono stati registrati 7.406 migranti irregolari. Si tratta di un deciso calo (37%) del numero dei migranti rispetto al 2016, dove ne erano stati registrati 11.812. I dati sono stati forniti dal comandante della polizia tirolese Helmut Tomac nel corso di una conferenza stampa. Anche per quanto riguarda le richieste d'asilo, complessivamente 1.236, c'è stato un calo del 37%.

I migranti respinti ai confini austriaci sono stati 854, di cui quasi tutti al Brennero e altri 2.161 sono stati respinti a seguito di un procedimento.

Il calo del numero degli arrivi è stato messo in relazione agli accordi fra Italia e Libia. Non è ancora chiaro come si svilupperà la questione, è stato detto, ma l'Austria rimarrà vigile.

Nel frattempo ieri a Innbruck il cancelliere Sebastian Kurz si è incontrato con il governatore tirolese Günther Platter, al quale ha assicurato sostegno per la diminuzione del transito dei veicoli pesanti che dovrà calare di un terzo entro il 2035, ha detto Kurz.