Appalti: inchiesta su sanità in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 27 GEN - Una trentina di perquisizioni in Trentino e fuori provincia nell'ambito di un'inchiesta sugli appalti nella sanità pubblica. Le hanno eseguite, come riporta il quotidiano locale l'Adige, la polizia e i carabinieri del Noe nell'ambito di un fascicolo aperto dai sostituti procuratori Carmine Russo e Alessandra Liverani.

Le ipotesi d'accusa sarebbero turbativa d'asta, corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio e rivelazione di segreti e riguarderebbero forniture di strumentazione e manutenzione.

Parte degli atti sono stati secretati. (ANSA).