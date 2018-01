Scuola: in Trentino arrivano a tre i licei in quattro anni

(ANSA) - TRENTO, 26 GEN - Si amplia in Trentino la sperimentazione dei percorsi di liceo in quattro anni. Dopo l'avvio nell'anno in corso all'istituto Martini di Mezzolombardo del primo percorso quadriennale di liceo scientifico, opzione scienze applicate, la Giunta provinciale ha autorizzato oggi l'istituto Sacro Cuore di Trento, ad attivare una nuova sperimentazione, riferita in questo caso al liceo delle scienze umane.

La proposta formativa si va aggiungere al liceo Steam International, proposto quale novità per il prossimo anno scolastico dall'istituto Veronesi di Rovereto, che attiverà già dal prossimo autunno un liceo quadriennale incentrato sugli insegnamenti nelle 5 aree fondamentali, con focus sulle scienze applicate attraverso le nuove tecnologie. Dal prossimo anno scolastico saranno dunque 60 gli studenti che potranno intraprendere i percorsi quadriennali.

"Si tratta di una sperimentazione - ha spiegato il governatore del Trentino, Ugo Rossi - concordata con la ministra Fedeli. Le iscrizioni sono già possibili". (ANSA).