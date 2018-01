Migranti: Rossi, spostamenti da Rovereto per migliorie

(ANSA) - TRENTO, 26 GEN - "Sposteremo subito qualche persona per puntare anche al miglioramento infrastrutturale e per ovviare alle criticità della manutenzione e velocizzarle, visto il carico sulla struttura". Così il governatore del Trentino, Ugo Rossi, sul centro di accoglienza per migranti di Marco di Rovereto. Ha spiegato che è stato argomento "di una riflessione a margine della riunione della Giunta, con l'assessore Luca Zeni e a chi si occupa del centro, per il quale - ha evidenziato - il Trentino è l'unico territorio italiano che ha un'associazione dedicata, il Cinformi".

"Da parte dello Stato - ha detto - è sempre stato garantito il rispetto delle quote e qui quello dell'accoglienza. Ciò non significa non potere migliorare tutti insieme, mi auguro anche con le amministrazioni comunali".

"Lo spostamento - ha spiegato - consentirà di migliorare gli alloggi. Aggiungo che per esplicita dichiarazione di chi ci vive c'è timore di essere spostati, non volendo lasciare le attività avviate, come i corsi di lingua". (ANSA).