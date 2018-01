Grande guerra: evento a Trento con alpini e arciduca Austria

(ANSA) - TRENTO, 26 GEN - Ci saranno anche il presidente nazionale dell'Associazione nazionale alpini-Ana, Sebastiano Favero, e l'arciduca Martino d'Austria-Este, il 30 gennaio alla Sala Marangonerie del castello del Buonconsiglio di Trento, per il primo evento del 2018 dedicato al centenario dalla fine della Grande Guerra. Con loro il presidente della Provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi, Oswald Ueberegger, storico della Libera Università di Bolzano, e Margherita Odasso, una studentessa universitaria. L'evento, dal titolo 'Il Trentino per costruire insieme la pace', è aperto al pubblico.

"Ci si richiama alla duplice appartenenza culturale e storica del nostro territorio - ha sottolineato Rossi - in un anno particolare per mettere sul tavolo la capacità di sapere comporre le storie e le responsabilità senza spirito di contrapposizione". (ANSA).