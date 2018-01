Droga: un giovane arrestato in Val di Fassa

(ANSA) - TRENTO, 26 GEN - Un giovane trentino della Val di Fassa è stato arrestato ieri dai carabinieri di Cavalese, trovato in possesso di 720 grammi di marijuana e di due dosi di cocaina. Il giovane era stato fermato durante un controllo da parte dei carabinieri della stazione di Predazzo, mostrando, a quanto riferiscono i militari, un nervosismo che li ha indotti alla perquisizione. Per la mattina di oggi è previsto il giudizio per direttissima. (ANSA).