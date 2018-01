Consulta respinge ricorso Aspiag

(ANSA) - BOLZANO, 26 GEN - La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall'Aspiag in riferimento al progetto di un centro commerciale a Bolzano sud.

La suprema corte si è espressa in riferimento alla legge omnibus della Provincia di Bolzano, che riguarda appunto anche i centri commerciali. Nell'autunno 2016 la giunta provinciale aveva annullato la concessione edilizia, data dal Comune di Bolzano per il progetto del centro commerciale Aspiag.