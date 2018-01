Carcere Trento: nuovo accordo per formazione

(ANSA) - TRENTO, 26 GEN - Approvato dalla giunta della Provincia autonoma di Trento un nuovo protocollo per le attività educative e formative nel carcere di Trento. Lo ha riferito il governatore del Trentino, Ugo Rossi, nella conferenza stampa che segue la riunione della giunta.

Nel 2017 nel carcere di Spini di Gardolo a Trento vi sono stati 350 accessi ai corsi formativi organizzati per i detenuti dalle scuole trentine. Si suddividono fra moduli di alfabetizzazione o professionali e percorsi annuali per l'acquisizione del diploma di scuola secondaria di primo e secondo grado o di una qualifica professionale specifica.

Quest'anno, a gennaio, gli accessi sono già 200, su una popolazione carceraria di circa 300 unità (ogni detenuto può accedere a più di un corso). Sono 36 gli studenti che attualmente stanno seguendo un percorso annuale, per l'acquisizione di un diploma (15 di scuola media, 11 di scuola superiore economico-sociale, 10 del professionale alberghiero), pari a circa il 10% della popolazione carceraria. (ANSA).