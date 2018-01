Andreatta, rancore sociale genera razzismo

(ANSA) - TRENTO, 26 GEN - "Rileggendo la storia dei lager, vediamo la fragilità insita nelle istituzioni politiche e nella società civile, l'abisso che si spalanca sotto di noi quando il rancore sociale cerca consolazione nella xenofobia e nel razzismo insediando al governo populisti e demagoghi senza scrupoli". Lo ha detto il sindaco di Trento, Alessandro Andreatta, nel corso della cerimonia per la 'Giornata delle memoria' tentasi a palazzo Geremia.

"Per contrastare l'indifferenza o, peggio, la montante ondata di menzogne antistoriche e irrazionali - ha aggiunto Andreatta - è importante ritrovarci qui, ostinatamente, ogni anno, sfidando quel rischio della retorica che è sempre in agguato in occasione delle celebrazioni ufficiali. E' necessario colmare le nostre lacune, ascoltare gli ultimi testimoni o gli esperti, arrivare al cuore e alla mente dei giovani, in modo che siano loro a raccogliere il testimone della memoria".