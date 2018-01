Shoah: Dorigatti, no propaganda di chi parla ancora di razza

(ANSA) - TRENTO, 25 GEN - "Nel paradigma della Shoah si raccoglie tutta la somma di quegli odii, di quei pregiudizi e di quelle violenze che oggi paiono ritrovare alimento dentro le ricette dei facili populismi xenofobi. Dentro le propagande che parlano ancora di 'razza'. Dentro la ricerca del 'colpevole unico' di tutti i mali che ci affliggono: ottant'anni fa gli ebrei e oggi altre disperazioni che fuggono da guerre e miserie". Così il presidente del Consiglio provinciale di Trento, Bruno Dorigatti, in vista della Giornata della memoria, il 27 gennaio, che ricorda l'ingresso delle truppe sovietiche nel lager di Auschwitz.

"Cambiano le vittime - ha aggiunto - ma non le ideologie che le producono e sono proprio quelle ideologie che la Cultura, la Conoscenza e la Memoria debbono sconfiggere, con l'impegno quotidiano di ognuno di noi".

"Ormai da qualche tempo - ha affermato - quella Memoria appare sempre più in difficoltà nel trasmettere i valori della sua essenza più profonda". (ANSA).