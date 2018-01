Senzatetto: in Trentino 232 posti in dormitori

(ANSA) - TRENTO, 25 GEN - Attivato alla fine del 2014, lo Sportello unico, uno strumento per uomini e donne senza dimora, accoglie oltre mille persone all'anno in Trentino. I posti nei dormitori al 1 gennaio 2018 sono 232, di cui 105 sono disponibili tutto l'anno, mentre 127 sono i posti in più per la stagione invernale. Nel corso del 2017 il totale dei pernottamenti è stato di oltre 49.000, l'attesa media per entrare in dormitorio è stata di sei giorni. Il profilo delle persone accolte è diverso fra maschi e femmine: i primi hanno fra i 20 e i 55 anni, le donne invece hanno fra i 45 e i 65 anni. Sempre nel 2017, 1.192 persone hanno richiesto di accedere ai servizi: rispetto al 2016, quando le richieste erano state 1.244, vi è stato un leggero calo che, analizzato con l'andamento su base annua, sembra corrispondere al calo dell'offerta di lavoro stagionale per la raccolta di frutta.