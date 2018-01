Pallavolo: Trentino Volley vince a Bari 3-1

(ANSA) - TRENTO, 25 GEN - "Siamo riusciti a cambiare marcia proprio nel momento più difficile e per come si era messa la partita nel terzo set non era affatto semplice farlo". Così l'allenatore della Trentino Volley, Angelo Lorenzetti, dopo la vittoria di ieri sera per 3-1 a Bari, nel recupero del 17/o turno di SuperLega.

"Sono contento - ha aggiunto - per quello che hanno dimostrato i ragazzi, perché questi erano tre punti tutt'altro che scontati e semplici, come d'altronde avevamo già indicato alla vigilia. Castellana contro squadre più forti di noi aveva fatto bene, portandosi avanti su di loro in tanti set.

Conosciamo i nostri limiti, abbiamo avuto poco ritmo per buona parte della partita ma siamo riusciti a risolvere la situazione". (ANSA).