Musei: il Muse di Trento guida gli inventivi digitali

(ANSA) - TRENTO, 25 GEN - Quattro progetti di giovani inventori italiani, sviluppati e approfonditi nel Muse FabLab e presentati agli investitori Europei a Budapest e Bratislava competeranno per partecipare alla Tech fest di Monaco di Baviera. Un'opportunità per tutti i creativi digitali, offerta dal Progetto FabLabNet, progetto europeo dedicato alla fabbricazione digitale, che continua la parte pratica sul territorio con la seconda azione destinata agli inventori e ai loro prototipi.

Per cercare di arrivare a Monaco, all'interno del Muse FabLab e all'Università di Trento i giovani selezionati saranno seguiti da coach del mondo dell'imprenditoria, del design, della manifattura e della prototipazione per sviluppare business model, smart-manufacturing plan e design-to-manufacturability del loro prototipo. Un programma di 8 settimane che avrà il suo apice con la presentazione dei progetti sviluppati a potenziali investitori internazionali, in due giornate a Budapest e Bratislava. (ANSA).