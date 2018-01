Lavoro: in Trentino -5,9% cassa integrazione nel 2017

(ANSA) - TRENTO, 25 GEN - Le ore di cassa integrazione in Trentino nel 2017 sono diminuite del 5,9% rispetto all'anno precedente. Emerge dal 12/o rapporto Uil sull'argomento, che stima una diminuzione di 91 posti di lavoro salvaguardati dalla cassa integrazione. Il dato nazionale segna invece un -39,4%.

A diminuire in Trentino sono state la cassa integrazione ordinaria (-21,3%) e quella in deroga (-98,7%), mentre è aumentata del 14,4% quella straordinaria.

Se si esaminano le differenze a seconda dei settori produttivi, si nota che nella provincia l'industria ha visto un calo della cassa integrazione del 15,7%, l'edilizia del 24,2%, l'artigianato del 97,4%, il commercio un aumento del 226,6% e altri settori denominati come vari un calo del 100%. Le percentuali a livello nazionale sono un -39,7% nell'industria, -30,1% nell'edilizia, -65,5% nell'artigianato, -34,1% nel commercio e -8,7 nei cosiddetti settori vari. (ANSA).